EM: Schweiz gegen Italien ab 18 Uhr LIVE

Erst dank eines Treffers in der 98. Minute und von heftiger Kritik aus der Heimat begleitet hat sich Italien bei der Fußball-EM ins Achtelfinale gekämpft. Die „Squadra Azzurra“ hat weiter die Chance, als zweite Mannschaft nach Spanien 2012 den Titel erfolgreich zu verteidigen, benötigt in der K.o.-Phase aber eine kräftige Leistungssteigerung. Mit der Schweiz wartet heute in Berlin ein im Turnier noch ungeschlagenes und daher selbstbewusstes Team. Trainer-Legende Arrigo Sacchi nannte den gerade noch geschafften Aufstieg im Spiel gegen Kroatien (1:1) „einen Weckruf“, „La Repubblica“ bezeichnete die Italiener als „zerbrechlich“. Teamchef Luciano Spalletti rechnete dennoch mit Kritikern und Zweiflern ab.