EURO: Bis zu 4000 Euro für ein Österreich-Ticket

Fans, die über die UEFA bislang keine EURO-Karten erhalten haben und nun in Leipzig dabei sein wollen, können sich auf der UEFA-Homepage als „Fan of Austria“ registrieren. Aufgrund der erwähnten Bevorzugung und der hohen Nachfrage sind die Chancen gering. Da Österreichs Fans bereits in der Gruppenphase beim Ticket-Erwerb kreativ waren, etwa die Wiederverkaufs-Portale der UEFA nutzten, dürften Dienstag weit mehr als 7000 im Stadion sein.