Quotenplatz bestätigt! Knoll bei Olympia in Paris

Wie der Österreichische Schwimmverband (OSV) am Donnerstag mitteilte, gab World Aquatics nach rund vier Monaten Grünes Licht für eine Teilnahme des 19-jährigen Wieners. „Dieses lange Warten war richtig nervenaufreibend für mich“, sagte Knoll, der nach Platz 17 bei der Februar-WM in Doha eigentlich bereits am 3. März Gewissheit hätte haben sollen.