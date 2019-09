Warum Freigang für Katzen gefährlich werden kann

Ob eine Katze Freigang haben sollte oder nicht, wird unter den Besitzern wohl noch lange ein Streitpunkt bleiben. Ein Kompromiss kann ein gesicherter Auslauf im Garten sein. Das Grundstück "ausbruchssicher" zu machen, ist aber meist mit großem Aufwand verbunden. Im Haus muss man vor allem in mehrstöckigen Gebäuden darauf achten, dass Fenster katzensicher gemacht werden. "Eine Katze vermisst nicht, was sie nicht kennt. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, die Tiere draußen an der Leine spazieren zu führen", schließt Marrow.