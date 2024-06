Vater verteidigte Sohn gegen Angreifer

„Ich hatte zuvor den Angreifer mit falschem Namen angesprochen, was ich nicht wusste“, so der Attackierte. Während der besorgte Vater den Sprössling instruiert, ihn weiterhin per Handy auf dem Laufenden zu halten, macht sich der 41-jährige Sicherheitsmitarbeiter mit der Mutter des Juniors auf den Weg zum Sportplatz. Dort angekommen, hat der Täter in weiser Voraussicht bereits das Weite gesucht.