22-Jährige unterstützte unabsichtlich IS-Kämpfer

Eine junge Frau – sie ist redegewandt, betreibt ihren eigenen Online-Shop – muss im Wiener Landl Platz nehmen. Denn sie soll insgesamt 660 Euro an Vereine gespendet haben, um gefangene IS-Kämpfer in Syrien freizukaufen. Nicht bewusst, beschwört sie vor dem Richter. Die 22-Jährige hätte lediglich Frauen und Kinder in Flüchtlingslagern mit Lebensmitteln versorgen wollen. Was mit dem Geld letztlich wirklich passierte, habe sie nicht gewusst.