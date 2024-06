„Planloser“ Southgate: „Die Spieler tun mir leid“

Spieler „tun mir teilweise leid“

„Wenn du kein gutes Ingame-Coaching hast, dann musst du wenigstens was fürs nächste Spiel ändern“, so Kramer. Aber Southgate verändere nichts, er schicke seine Spieler einfach ohne Plan ins Match. „Die tun mir teilweise leid. Wenn du so in ein Spiel geschickt wirst, hast du keine Chance.“