England gegen Slowenien ab 21 Uhr LIVE

Obwohl England der Aufstieg ins Achtelfinale der EM kaum mehr zu nehmen ist, geht es für Teamchef Gareth Southgate im abschließenden Gruppe-C-Duell heute (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Köln gegen Slowenien um viel. Der Mitfavorit steht nach zwei glanzlosen Spielen in der Heimat schwer in der Kritik. Harry Kane und Co. wollen sich aus eigener Kraft Platz eins sichern und einem drohenden Achtelfinalduell mit Deutschland aus dem Weg gehen. Dafür braucht es einen Sieg.