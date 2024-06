Hartberger Hexenkessel! 1500 feierten das Wunder

Dort, wo seit sechs Jahren Hartbergs Fußballer in der Bundesliga ihr eigenes „Wunder“ erleben – dort zelebrierte die „Steirerkrone“ mit der „Fanzone on tour“ am bummvollen Hartberger Hauptplatz eine wundervolle EURO-Party! Bestes Fußball-Wetter, Nellati-Eis, Goodies am „Krone“-Stand und die g’schmackigsten Happen machten den Fußballabend schnell perfekt. Die Innenstadt-Gastronome „Gotthardts Sonne“, „Bottega“, „Das Quartier“ und „Vaibz“ sorgten für Gaumenfreuden bei unserem „Krone“-Gewinner Manfred Schröck, der samt Familie und Freunden eine EURO-Party am exklusiven Lesertisch feiern konnte.