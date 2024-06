„Mobbing in der Schule hat mich zum Boxer gemacht“

Als Vorbild hat er die Box-Legende Mike Tyson und er träumt sogar selbst vom Weltmeistertitel! So viel Selbstvertrauen hatte der in der Steiermark aufgewachsene und mittlerweile in Linz lebende Christian Oshodin aber nicht immer. „Es war so eine schlimme Zeit“, sagt der 28-Jährige, wenn er an seine Schulzeit zurückdenkt.