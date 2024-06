Argentinien mit 2. Sieg schon im Viertelfinale

Stürmer Lautaro Martínez von Inter Mailand traf am Dienstag (Ortszeit) in East Rutherford in der 88. Minute zum mühsamen 1:0 des Titelverteidigers. Damit sicherte sich der Weltmeister als erstes Team das Weiterkommen. Einen Tag nach seinem 37. Geburtstag kam Superstar Lionel Messi einem Tor bei einem Schuss an die Stange nahe.