Unterschrift! Mittwoch signiert „Juwel“ bei Sturm

Kein Koller-Comeback

Neben weiteren Gerüchten (etwa um den russischen Goalie Daniil Khudyakov von Lok Moskau, der in Graz andocken dürfte) hat sich ein potenzieller steirischer Deal aber wohl zerschlagen. So wird es kein Comeback von Altach-Innenverteidiger Paul Koller in seiner steirischen Heimat geben. „Wir haben von Sturms Sportchef Schicker nichts mehr gehört. Deshalb müssen wir annehmen, dass kein Interesse mehr an Koller besteht“, sagte Altachs Sportdirektor Roland Kirchler zuletzt. Dem Vernehmen nach soll man bei den Verhandlungen mit dem 22-jährigen Obersteirer, der ja aus der GAK-Jugend stammt und der es via GAK ins U21-Nationalteam schaffte, zu weit voneinander entfernt gelegen sein, was das Finanzielle betrifft.