Berlin ist Rot-Weiß-Rot: Fans sind schon da!

Letztes Gruppenspiel für Österreich bei der EM in Deutschland: Das ÖFB-Team trifft heute in Berlin auf die Niederlande. Rund 20.000 rot-weiß-rote Fans werden Marko Arnautovic und Co. in der deutschen Hauptstadt unterstützen. So langsam füllt sich der Breitscheidplatz in Berlin mit österreichischen Anhängern.