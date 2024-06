Kollektives Schwitzen für Österreichs Nationalteam

Zwei Anzugträger spielten einst in der Bundesliga

So fuhren sie in Berlin eine Runde mit „HotRods“ in den Farben der Teilnehmerländer. Die Mitglieder Christian „Bobby“ Schilcher (LASK) und Alexander Hartl (Vorwärts Steyr) haben einst sogar in der Bundesliga gekickt. Andere Anzugträger, die alle um die 50 Jahre alt sind, spielten Regional- und Landesliga. Einzige (kleine) Probleme waren bisher eine Bierdusche im Spiel gegen Polen und die Saunatemperaturen in der Berliner U-Bahn. Wolfmayr lächelt: „Einige Anzüge mussten schon in die Reinigung.“