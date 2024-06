LIVE ab 21 Uhr: Dänemark trifft auf Serbien

Kasper Hjulmand warnte vor allem vor der körperlichen Stärke der Serben um Salzburg-Hüne Strahinja Pavlovic. „Es gibt Bereiche in ihrem Spiel, in denen sie wirklich gut sind, wir müssen diese so weit wie möglich begrenzen. Wir müssen ihre Flanken und Standardsituationen minimieren. Es geht darum, wie gegen England viel am Ball zu sein, damit wir ihre größten Stärken eliminieren“, erklärte der Teamchef. „Es ist ein 50:50-Spiel.“