Gewalt zwischen Frauen: Polizei findet Handgranate

Dass die Wiener Polizei ein Waffenarsenal in der Wohnung eines weiblichen Pärchens in Kagran finden wird, hätten sich die Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag wohl selbst nicht gedacht. Eigentlich hätten die Beamten bloß einen Streit zwischen den beiden Frauen schlichten sollen, doch dann wurde eine Übungshandgranate gefunden ...