Roboter aus China bewegt sich wie ein echter Käfer

Die Welt der Insekten ist eine wahre Fundgrube an winzigen, vollständig autonomen Kreaturen mit besonderen Fähigkeiten. Sie sind äußerst mobil, energieeffizient, verfügen über Selbstheilungskräfte, manche heben mehr als ihr eigenes Körpergewicht. Beim Versuch, diese Eigenschaften zu kopieren, haben Robotiker in den letzten Jahren zwar Fortschritte gemacht, an die Fähigkeiten realer Insekten reichten ihre Kreationen jedoch nie heran – bis jetzt. Ein neuer Robo-Käfer aus China kommt der Natur verblüffend nahe.