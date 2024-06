EU beschloss neue Sanktionen gegen Russland

Lage in Nahost auf Agenda

Zusätzlich zur Ukraine steht am heutigen Montag auch die Lage im Nahen Osten auf der Agenda der EU-Außenministerinnen und -außenminister. Denkbar ist etwa das Einberufen eines EU-Israel-Assoziationsrats, der in den kommenden Monaten abgehalten werden könnte. Für Österreich nimmt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teil, sein ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba wurde per Video zugeschaltet.