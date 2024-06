AC/DC elektrisiert Stadion, Wanda feiert auf Insel

115.000 Tickets wurden für die „Krone“-Konzerte von AC/DC im Happel-Stadion in Wien verkauft. Der erste Auftritt von Angus Young und Co. vor ausverkaufter Kulisse geht derzeit über die Bühne. Bereits Stunden vor dem Gig im Rahmen der „Power Up“-Tour herrschte Volksfeststimmung am Stadiongelände. Aber auch am Donauinselfest ging es musikalisch ordentlich zur Sache.