Metallica: Auf Metal-Lust folgte Abreise-Frust

Der Wettergott meinte es auf jeden Fall gut mit den tausenden Konzertbesuchern. Während sich eine große Gewitterzelle im nahen Baden entlud, blieb es in Ebreichsdorf bis auf eine kurze Schauer am frühen Samstagnachmittag trocken. Auf der Bühne ließen es hingegen Ice Nine Kills, Five Finger Death Punch und Metallica als Headliner ordentlich krachen.