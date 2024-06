Georgina drückt Cristiano im Stadion die Daumen

Schweinsteiger staunte

Georgina hatte zuletzt auch auf Social Media die Schlagzeilen gesorgt. Sie war darauf zu sehen, wie sie ihrem Sohn alles Gute zum Geburtstag wünschte. Der trug ausgerechnet ein Deutschland-Trikot. Das fiel auch Bastian Schweinsteiger in seiner Funktion als deutscher TV-Experte auf. Mehr beeindruckt dürfte ihn aber in dem Video Georgina selbst haben – was ihn wiederum zu einem Spruch verleitete, den seine Moderationskollegen nicht so super fand: