Alphamännchen

Soll so viel jahrzehntelanger Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter umsonst gewesen sein? Wie es gerade aussieht – ja. Das deutsche Meinungsforschungsinstitut Civey hat eine Umfrage unter jungen Erwachsenen (18- bis 29-jährig) durchgeführt. Ergebnis: Fast die Hälfte der Befragten sehnt sich in eine Vergangenheit zurück, in der sie selbst nie waren. Die EU-Wahlen haben es gezeigt. Unsere Gesellschaft retardiert. Nicht bloß in Österreich, sondern auch in Italien, Ungarn, Deutschland oder Frankreich gingen die rechtspopulistischen Parteien als klare Sieger hervor.