Schlägerei vor Lokal forderte mehrere Verletzte

Wilde Szenen spielten sich von Freitag auf Samstag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ab: Vor einem Lokal waren sich einige Nachtschwärmer heftig in die Haare geraten. Fünf Personen erlitten bei der Rauferei Verletzungen. Mehrere Polizeistreifen rückten an.