Kreundl, Reitshammer & Gigler erreichen Finalläufe

Unter den am Freitagvormittag in Vorläufen Ausgeschiedenen war Valentin Bayer im Brustsprint, obwohl er in 27,72 Sek. die zwölftbeste Zeit markiert hatte. Allerdings dürfen nur maximal zwei Athleten je Verband in die Top 16. Um einen Platz bzw. 0,06 Sek. am Semifinale vorbei schwamm Iris Julia Berger über 100 m Rücken in 1:03,37 Min. Die 19-Jährige ist in der Vorschlussrunde erste Reserve. Lena Grabowski belegte in 1:05,62 Min. Position 19. Über 50 m Kraul der Frauen kamen Marijana Jelic in 26,14 und Cornelia Pammer in 26,72 Sek. auf die Ränge 25 bzw. 31.