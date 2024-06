Österreichs Senioren werden immer gebrechlicher

Daten aus Gesundheitsumfrage analysiert

Man verwendete die Daten der ATHIS-Umfragen aus den Jahren 2014 und 2019. Dabei wurde auch erhoben, wie häufig es bei der Gruppe der Über-65-Jährigen Einschränkungen in der Alltagskompetenz (ADL, also Aktivitäten des täglichen Lebens wie z.B. Essen, Baden, Körperpflege, An- und Auskleiden, Mobilität, Treppensteigen) oder im sogenannten IADL-Score (speziellere Tätigkeiten wie Telefonieren, Einkaufen, Kochen, Haushalt, Verkehrsmittel, Medikamente, Geldgeschäfte) kommt.