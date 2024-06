Vielfalt: Unsere Gesellschaft verändert sich

Das ist sehr bedauerlich. Denn genau diese mutige Frau leistet mehr Integrationsarbeit in ihrem Unterricht als all die angebotenen Workshops zum Thema. Sie zeigt muslimischen Schülern und ihren Eltern: Schaut her, ich bin gläubig, obwohl ich kein Kopftuch trage. Ich kleide mich, wie es mir gefällt, und begehe deshalb keine Sünde.