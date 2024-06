Wollte in Wiese schlafen: Bursch niedergestochen

Horror-Vorfall in Wien! Ein Bursche wollte sich im Bereich Keplerplatz in Favoriten für ein Nickerchen in eine Wiese legen. Plötzlich sollen ihn drei Männer umzingelt haben. Als der 17-Jährige aufstand, soll ihn einer der Unbekannten niedergestochen haben. Das Opfer ist im Spital.