Plainfelds Pechsträhne endete nach vielen Jahren

„Perfekte Mischung“

Der eine klare Theorie dafür hat, was der Schlüssel war: „Wir hatten eine perfekte Mischung aus erfahrenen und jungen, motivierten Spielern. Die Jüngeren haben auf uns gehört und immer versucht, sich was abzuschauen.“ Zudem herrschte eine tolle Stimmung in der Kabine. Die gleich im Sommer mit einem Trainingslager in Kroatien gestärkt wurde. „Wir hatten zweimal Training am Tag, aber auch Zeit für Anderes. Die Gemeinschaft ist da gewachsen“, freut sich Haas.