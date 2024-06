Nächster Coup? Deutschland auf der Euphoriewelle

„Teflon-Neuer“

Eine Bestmarke im Spiel gegen die Magyaren winkt Manuel Neuer. Der Torhüter steht vor dem 17. EM-Einsatz könnte mit Rekord-Goalie Gianluigi Buffon gleichziehen. In den vergangenen Wochen stand der fünffache Welttorhüter (ein weiterer Rekord, den er sich mit Iker Casillas teilt) aufgrund ungewohnter Fehler in der Kritik. Diese prallten an „Teflon-Neuer“ aber so ab wie in den vergangenen Jahren seine Gegner an ihm. Er habe sich „nichts durchgelesen“ und „keine großen Gedanken gemacht“. Warum auch, genießt er doch das volle Vertrauen von Nagelsmann.