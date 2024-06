Deutschland gegen Schottland ab 21 Uhr LIVE

Schotten peilen erstmals Aufstieg an

„Unser Ziel ist es, in dieser Gruppe weiterzukommen“, sagte Verteidiger Scott McKenna. „Der einzige Weg, das zu erreichen, besteht darin, ein Spiel nach dem anderen durchzuziehen. Diese Woche konzentrieren wir uns nur auf Deutschland, und danach beschäftigen wir uns mit der nächsten Woche.“ Die weiteren Spiele absolviert das Team in Köln und Stuttgart.