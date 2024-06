Netanyahu will Familien toter Geiseln treffen

Treffen für Donnerstag geplant

Nach Angaben der Familien empfängt Netanyahu am Donnerstag eine Gruppe Angehöriger und am Sonntag eine weitere. Einige Angehörige hatten ihm vorgeworfen, zu wenig Mitgefühl mit den Familien der toten Geiseln zu zeigen. Jede Woche demonstrieren in Israel Tausende Menschen gegen Netanyahu und fordern ein Abkommen mit der radikalislamischen Hamas zur Geiselfreilassung.