FPÖ fordert: „Autofahren soll wieder Spaß machen“

Mit einem Maßnahmenkatalog will die Landes-FPÖ das Autofahren wieder leistbar machen – und nimmt dabei Bundesthemen ins Visier: -Steuer und NoVA vor allem für Klein-Lkw sollen abgeschafft, das Kilometergeld verdoppelt, die Pendlerpauschale deutlich angehoben werden. Dazu soll der „Förderwahn“ für E-Autos beendet und gegen ausufernde Tempolimits vorgegangen werden. In den nächsten Wochen will man zahlreiche Aktionstage zu dieser Kampagne veranstalten.