Kfz-Mechaniker stahl Lamborghini: Drei Jahre Haft

Lamborghini geortet

An Silvester schlug er erneut zu, diesmal in einem Autohaus in Neuhofen an der Krems. Dort fand der Tscheche in einem Büro die Schlüssel zu einem Lamborghini. Weil er beim Einbruch zu wenig Bargeld ergatterte, das er laut eigenen Angaben für eine Operation brauchte, setzte er sich kurzerhand hinters Steuer des Luxuswagen und fuhr nach Tschechien. Dort konnte der Lamborghini – er soll etwas mehr als 300.000 Euro wert sein, im Vorfeld des Prozesses war noch von bis zu 400.000 Euro die Rede – geortet werden, woraufhin der Dieb festgenommen wurde.