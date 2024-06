Wie Kate Chemotherapie ohne Haarausfall übersteht

Trooping the Colour: Haarteile könnten Kates Haar ergänzt haben

Falls die 42-Jährige doch ein paar Haare verloren hat, könnte sie am Samstag auch mit einem einfachen Trick nachgeholfen haben. „Es sieht danach aus, als trage Kate Haarteile, die in ihr vorhandenes Haar eingesetzt wurden, um es voller aussehen zu lassen und kunstvoll zu ergänzen“, so ein Friseur gegenüber „Bild“.