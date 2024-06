„Ich sah nur Blut, da war ich fair – nicht wie er“

Es sah gar nicht gut aus. Mbappe stieg genau wie Österreich-Verteidiger Kevin Danso hoch, touchierte mit dessen Schulter und ging zu Boden. Nasenbeinbruch, wie sich später herausstellte. „Ich habe nur gesehen, dass in seinem Gesicht alles voller Blut war“, sagte Patrick Pentz nach dem Spiel. Der ÖFB-Goalie kümmerte sich um den Franzosen, winkte sofort das medizinische Personal herbei: „Nachdem ich das Blut gesehen habe, habe ich schon eine faire Attitude an den Tag gelegt – nicht so wie er“, so Pentz.