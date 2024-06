Prüfungstag als optimale Vorbereitung auf Lehre

Beisitzer sind Eltern und Lehrer. „Die Eltern sollen wissen, was ihre Kinder bei uns gelernt haben und wie sie sich in Prüfungssituationen verhalten“, so Tschida. Prüfer am Montag war Christoph Tittler, selbst Absolvent der PTS Neusiedl am See und seit 2007 im Autohaus Ermler. „Die Fachabschlussprüfung ist eine tolle Sache, weil sich die Schüler selbst danach besser einschätzen können. Das ist wichtig für die Lehrabschlussprüfung“, so Tittler. Charlotte Titz