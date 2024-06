„Pärchenabend“ statt Konzert – der Schmäh rennt!

In allen vier Partien dieses Jahres erzielte das ÖFB-Team in den ersten zehn Minuten einen Treffer, Baumgartner gelang im März in Bratislava gegen die Slowakei nach 6,3 Sekunden sogar ein „Weltrekord-Tor“. „Wir versuchen immer, von Beginn an brutal da zu sein, das ist Teil unserer Spielidee. Dass wir gegen Frankreich wieder aus einem Anstoß ein Tor schießen, wird schwierig, aber wenn es uns in der 93. Minute gelingt, wäre das auch nicht schlecht. Dann hat der Gegner keine Zeit mehr, zu reagieren“, meinte der 24-Jährige.