Von steigendem Pegel überrascht, per Heli gerettet

Unter der Führung einer 25-Jährigen und eines 28-Jährigen stiegen drei Frauen und drei Männer (28 bis 40 Jahre alt) aus Deutschland am Freitagmittag in die Canyoningtour am Kronburgbach in Zammerberg ein. Rund drei Stunden nach Start der Tour – die Gruppe war im unteren Abschnitt der Tour gerade dabei, sich abzuseilen – stieg der Wasserspiegel in der Schlucht plötzlich rasant an, wie die Polizei berichtet.