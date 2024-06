Junges Ehrenamt in Euregio vor den Vorhang geholt

Das Engagement von jungen Menschen für junge Menschen in der Euregio würdigten Freitagabend Tirols LH Anton Mattle, Südtirols LH Arno Kompatscher und LR Simone Marchiori aus dem Trentino. Zum dritten Mal wurde die grenzüberschreitende Auszeichnung „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ verliehen. Vor den Vorhang geholt wurden bei dem Festakt in St. Anton am Arlberg elf junge Menschen (sieben davon aus Tirol) sowie sieben Projekte.