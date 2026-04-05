„Arco“ nimmt Sie mit auf eine Zeitreise

Arco ist ein Junge aus einer fernen Zukunft, wächst hoch über den Wolken in einer Welt auf, in der Menschen fliegen und Zeitreisen möglich sind. Bei seinem ersten heimlichen Flug in einem schillernden Regenbogenmantel verliert er die Kontrolle und stürzt in die Vergangenheit – direkt in die Welt der zehnjährigen Iris aus dem Jahr 2075, die auf einer unter Umweltkatastrophen ächzenden Erde lebt. Mit Einfallsreichtum, Mut und Hilfe ihres treuen Haushaltsroboters setzt Iris alles daran, Arco wieder zurück in seine Zeit zu bringen.