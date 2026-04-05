„Arco“ nimmt Sie mit auf eine Zeitreise

Der liebevoll animierte, Oscar®-nominierte und mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnete Film „Arco – Eine fantastische Reise durch die Zeiten“ startet am 10. April in den heimischen Kinos. Zum Filmstart verlost die „Krone“ exklusive Kinotickets für das preisgekrönte Zeitreise-Märchen.
Arco ist ein Junge aus einer fernen Zukunft, wächst hoch über den Wolken in einer Welt auf, in der Menschen fliegen und Zeitreisen möglich sind. Bei seinem ersten heimlichen Flug in einem schillernden Regenbogenmantel verliert er die Kontrolle und stürzt in die Vergangenheit – direkt in die Welt der zehnjährigen Iris aus dem Jahr 2075, die auf einer unter Umweltkatastrophen ächzenden Erde lebt. Mit Einfallsreichtum, Mut und Hilfe ihres treuen Haushaltsroboters setzt Iris alles daran, Arco wieder zurück in seine Zeit zu bringen.
Gemeinsam erleben die beiden ein fantastisches Abenteuer zwischen Gegenwart und Zukunft; sie begegnen unterwarteten Herausforderungen, skurrilen Situationen und erleben magische Momente – getragen von Freundschaft, Vertrauen, grenzenloser kindlicher Vorstellungskraft und dem Wunsch, nach Hause zu kommen.
Tickets gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Filmstart am 10. April 5x2 Kinogutscheine für den liebevollen Fantasyfilm. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 10. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.