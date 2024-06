60-mal geholfen: So brüllen echte „Herzenslöwen“

20 Gemeinden, 20 Löwen

Ausgangspunkt sind 20 gleiche Löwenskulpturen, die von Künstlern gestaltet und an wichtigen öffentlichen Plätzen in den 20 Gemeinden des Bezirks aufgestellt wurden. „Damit kamen wir in die Köpfe der Menschen und Gemeinden“, sind sich die Lions sicher. Ihre wohltätigen Aktionen finden jedenfalls seit damals hohen Anklang.