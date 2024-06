Cyberangriffe vor Ukraine-Friedenskonferenz

Die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz im Luxus-Resort Bürgenstock findet am Wochenende im Anschluss an das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe in Süditalien statt, an dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnimmt. Er will am Samstag weiter in die Schweiz reisen. Die Schweiz hat mehr als 160 Delegationen zahlreicher Länder und internationaler Organisationen zu der Konferenz eingeladen.