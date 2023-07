G7-Gruppe will Ukraine unter Schutz stellen

Im Rahmen des NATO-Gipfels kündigte die G7-Gruppe an, sie wolle „spezifische, bilaterale und langfristige Sicherheitszusagen und -regelungen“ für die Ukraine erarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung wurde zum Abschluss des Zusammentreffens am Mittwochnachmittag unterzeichnet. Im Gegenzug werden von der Regierung in Kiew Justiz- und Wirtschaftsreformen sowie mehr Transparenz erwartet.