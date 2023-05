Hund ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen

Herzlos! In einer Hundebox bei einer Salzburger Hundeschule saß stundenlang ein Hütehund mit Maulkorb, ehe er entdeckt wurde. Wie sich herausstellte, haben die Besitzer das Tier dort seinem Schicksal überlassen. Am Montag wurde er auf Gut Aiderbichl in Henndorf abgegeben, wo man sich um ihn kümmert.