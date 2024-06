Das Golf-Traumpaar trennt fast 20 Millionen Dollar

„Es ist wie ein Tanz um ein Feuer“

Emma hat den Pinehurst No.2 2012 als junges Mädchen nach dem US Kids Golf-Event gespielt: „Die Fairways sind eng, die Grüns pfeilschnell. Hier gibt es überall das Maximum an Schwierigkeit.“ Straka nickt: „Die US Open sind immer der größte Test des Golfspiels und der größte mentale Test. Es ist wie ein Tanz um ein Feuer. Ein Schritt zu nah an die Flammen – und du verbrennst dich.“ Zu Platz fünf beim „The Memorial Tournament“ in Dublin (Ohio) sagte der 31-Jährige: „Dort lauerte auf fast jeder Bahn ein Bogey. Am Samstag hatte ich trotzdem eine Runde ohne Schlagverlust. Sonntag lief es nicht mehr ganz so rund, aber ich habe gekämpft, bin bereit für die US Open.“ Die waren 2023 mit 20 Millionen Dollar Preisgeld dotiert.