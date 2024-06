Tausende Fans feiern „wahren Star“ David Alaba

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Mittwochabend in Vollbesetzung sein erstes Training nach der Ankunft in Deutschland absolviert. 3.000 Zuschauer verfolgten die einzige im Rahmen der EM geplante öffentliche Einheit des Teams von Ralf Rangnick im Stadion auf dem Wurfplatz. Knapp eine Stunde trainierten Marcel Sabitzer und Co. auf dem extra vor der EURO neu verlegten Grün im Berliner Olympiapark, einzig Stefan Posch verschwand zur Regeneration vorzeitig in der Kabine.