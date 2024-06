Hudson: „Am Schluss entscheidet immer der Kopf!“

In einem Beisl am Tiber feierte Victoria Hudson im kleinen Kreis bis weit nach Mitternacht ihren EM-Titel im Speerwurf, stieß mit Champagner auf Gold an. Am Vormittag blickte sie im Interview mit der „Krone“ beim Olympiastadion auf ihren Wettkampf zurück: „Am Schluss entscheidet immer der Kopf!“