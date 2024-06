Koeman schlägt Alarm: „Sie killen die Spieler!“

„Statt die Belastungen für die Spieler zu reduzieren, wird es immer mehr“, betonte Koeman gegenüber der „Sportbild“ an. Für Unmut sorgt vor allem, dass in den meisten Wettbewerben die Anzahl der Spiele erhöht wird und die Spieler keine Zeit mehr haben, sich zu regenerieren. „Die Champions League wird zur neuen Saison von 32 auf 36 Klubs aufgestockt. Bei der nächsten WM 2026 nehmen 48 statt 36 Mannschaften teil, das Turnier geht eine Woche länger. Oder die Klubs reisen nach Asien oder Amerika zur Vorbereitung. Das ist das Problem. Statt die Belastungen für die Spieler zu reduzieren, wird es immer mehr“, so Koeman. Und wie so oft ist es das schöne Geld, das für den vollen Terminkalender verantwortlich ist.