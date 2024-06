„In meinem Haus werden dutzende Hunde gehortet!“

Die Behörde strebt ein Tierhalteverbot gegen die Frau an, die vielen Hunde verschmutzten den Hof so stark, dass sogar das Brunnenwasser kontaminiert war. Das rief den Bürgermeister auf den Plan, der die Unbewohnbarkeit des Hauses feststellte. Weiters zeigten die Nachbarn die permanente Ruhe- und Geruchsstörung an. „Wann hat das endlich ein Ende?“, fragt die verzweifelte Vermieterin.