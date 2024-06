„Sie operieren teilweise mit falschen Zahlen!“

Was steckt dahinter? Über das Portal sollen künftig – angestrebt wird das Betreuungsjahr 2025/26 – Eltern einen Überblick über die Kinderbetreuungsmöglichkeiten in ihrer Umgebung finden und ihre Mädchen und Buben anmelden können. Auch kurzfristig verfügbare Plätze sollen ersichtlich sein. Seit dieser Woche läuft der Testbetrieb, mehr als 700 von über 1100 Einrichtungen in der Steiermark sind schon an Bord, betonte Amon.